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    Главный тренер «РБ Лейпицг» подтвердил, что провел переговоры с «Арсеналом»

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль прокомментировал информацию о том, что он вел переговоры с «Арсеналом» о возможной работе в лондонском клубе.

    «В этих сообщениях было много правды. Мне приписывали и худшую судьбу, чем стать преемником главного тренера-долгожителя Англии. Это ведь не повредит моей репутации, правда?

    Но не стоит придавать этому слишком большого значения. Я нашел свою удачу здесь», – сказал Хазенхюттль.

    Добавим, что английские СМИ сообщали о возможном назначении Хазенхюттля в случае ухода Арсена Венгера после этого сезона.

    Источник: Goal.com

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    02.12.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 2 декабря 2016, 19:44

      Если будет переходить в Арсенал, то только со своими физиотерапевтами и медиками!

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