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    Бэйл пропустит как минимум 25 матчей «Реала»

    Хавбек «Реала» Гарет Бэйл вернется на поле не раньше, чем в апреле следующего года. Отметим, что изначально предполагалось, что валлиец пропустит 2-3 месяца.

    Таким образом, Бэйл пропустит как минимум 25 матчей «Реала».

    Напомним, что футболист получил вывих малоберцовых связок голеностопного сустава правой ноги в матче Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (2:1). На днях его прооперировали в Лондоне.

    Источник: AS

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    01.12.2016 11:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -92

      Raxor 2 декабря 2016, 14:28

      судя по количеству времени, которое он пропустит, ему походу голеностоп оторвало и Гарет ждет пока он заново отрастет

      -1
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      Рейтинг: -130

      калач 2 декабря 2016, 13:23

      переоцененный бегунок. кроме как Бартру обгонять и с 40 метров по воробьям пулять ничего не умеет

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 2 декабря 2016, 09:52

      Как жаль,перед КЛАССИКО...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 декабря 2016, 17:28

      Вот Вам и новая звезда и опора Реала... Не играет, только лечится... а ведь ему уже через пару месяцев как оклимается будет 28! А то уже по сути самый пик, либо ты рвёшь и мечешь, либо ты просто топовый игрок, коих несколько десятков, но не более того...

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 1 декабря 2016, 14:02

      Отдохнет, деньжат потратит)

      0
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      Рейтинг: +31

      Den_N_V 1 декабря 2016, 13:45

      Обидно конечно... Здоровья Гарету!

      1
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      Рейтинг: +15

      Kvazik 1 декабря 2016, 13:42

      Здоровья конечно,но что то какой то он стеклянный(

      0
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      Рейтинг: +11

      K1slo 1 декабря 2016, 13:11

      Скорейшего выздоровления

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      Рейтинг: +91

      frickmaster 1 декабря 2016, 12:52

      всё норм. его Энцо заменит

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 1 декабря 2016, 12:41

      Скорейшего выздоровления!

      0
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