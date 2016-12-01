Хавбек «Реала» Гарет Бэйл вернется на поле не раньше, чем в апреле следующего года. Отметим, что изначально предполагалось, что валлиец пропустит 2-3 месяца.

Таким образом, Бэйл пропустит как минимум 25 матчей «Реала».

Напомним, что футболист получил вывих малоберцовых связок голеностопного сустава правой ноги в матче Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (2:1). На днях его прооперировали в Лондоне.