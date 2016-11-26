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    Бундеслига. «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и упрочил лидерство в чемпионате

    В матче 12-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Фрайбурга» со счетом 4:1. В составе победителей дублем отметился Тимо Вернер, по голу забили Наби Кейта и Марсель Сабитцер. За «Фрайбург» отличился Флориан Нидерлехнер.

    Таким образом, «РБ Лейпциг» на шесть очков оторвался от идущей второй «Баварии», которая свой матч тура против «Байера» сыграет в субботу.

    «Фрайбург» с 15 баллами остался на десятой позиции.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур

    Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Кейта, 2; 1:1 – Нидерлехнер, 15; 1:2 – Вернер, 21; 1:3 – Вернер, 35; 1:4 – Сабитцер, 79.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 00:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 26 ноября 2016, 09:56

      Да

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 26 ноября 2016, 09:05

      Вот разыгрался!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 26 ноября 2016, 07:47

      Тут уж Бавария занервничает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 26 ноября 2016, 06:43

      если в четвёрку войдут раскупят команду по кусочкам.

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 26 ноября 2016, 06:09

      Еще целый круг играть. Хватит ли силенок. Надеюсь, что хватит. Хотя второй круг уже с ними будут играть по другому, а не как с новичком бундеслиги

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 26 ноября 2016, 02:17

      c ихним баблом, есть все шансы выиграть Бундеслигу, но вряд ли..., Бавария обойдёт всё равно как бы они не старались...

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 26 ноября 2016, 01:00

      давай , давай!

      -2
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      Рейтинг: +26

      Rizvan_05 26 ноября 2016, 00:51

      Покруче Лестера. Лестер во втором сезоне в ПЛ взял чемпионство, а эти решили с первого что ль. Впечатляют результаты. Клуб основан в 2009 году, и в каждом чемпионате в первом же сезоне занимал либо 1, либо 2 места.

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 26 ноября 2016, 00:27

      окрыляет

      1
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