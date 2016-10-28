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    Более тысячи правоохранителей будут работать на матче «Спартак» – ЦСКА

    На матче 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА, который пройдет завтра на стадионе «Открытие Арена», безопасность будут обеспечивать более 1000 сотрудников правоохранительных органов.

    «Обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность на футбольном матче будут более 1,1 тысяч сотрудников силовых структур – около 250 сотрудников полиции, более 50 сотрудников Росгвардии, а также сотрудники частных охранных предприятий.

    Планируется, что матч посетят как минимум 4,5 тысяч болельщиков ЦСКА, которые будут размещены в секторах стадиона D и C. Всех болельщиков будут тщательно досматривать при входе, входные зоны будут оборудованы рамками металлоискателей. Запрещенные к проносу предметы у посетителей будут изыматься», – сообщили в правоохранительных органах столицы.

    Источник: ТАСС

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    28.10.2016 16:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 октября 2016, 17:28

      А бэтээры будут? Рубилово то за второе и третье места в таблице предстоит нешуточное )

      -2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 28 октября 2016, 17:04

      а петарды и файры разрешат пронести,чтобы потом кдк штрафы выписывало,походу кдк с ментами выручкой делится

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