Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В ближайший четверг Бэйл продлит контракт с «Реалом»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл продлит свой контракт с клубом в четверг на следующей неделе.

    Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано до 2022 года, а футболиста ждет значительное повышение зарплаты. Ранее появлялась информация о том, что отступные по этому договору составят 500 миллионов евро. Нынешний контракт Бэйла истекает в июне 2019 года.

    Также «Реал» планирует продлить договоры с Криштиану Роналду, Пепе и Лукасом Васкесом. Напомним, недавно новые соглашения подписали Тони Кроос и Лука Модрич.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2016 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11