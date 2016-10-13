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    Бывший игрок «МЮ»: «Роналду напоминает 12-летнего ребенка»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Мадс Тимм поделился воспоминаниям о Криштиану Роналду, с которым он находился в манкунианском клубе в одно время.

    «Он полностью равнодушен к коллективной составляющей игры. Он постоянно говорил: «Я, я, я». Ментально он напоминает мне 12-летнего ребенка. Думаю, ему все равно, что о нем подумают, и это помогло ему выжить в профессиональном футболе.

    Роналду был полной моей противоположностью. Я ненавидел атмосферу в «МЮ», а он – наоборот. Он всегда был сосредоточен, обладал абсолютной верой в себя, и это отражалось на поле», – написал Тимм в своей автобиографии.

    Тимм был игроком «МЮ» с 2000 года по 2006 и провел за первую команду один матч.

    Источник: Goal.com

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    13.10.2016 20:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 октября 2016, 22:11

      За то автобиографию написал)))

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 13 октября 2016, 22:03

      мог бы и не делиться ими,ибо за один матч впечатлений не наберешься)))

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > MU-fanatic 14 октября 2016, 09:49

      да какая разница сколько он сыграл матчей? он 6 лет находился в системе Юнайтед, и даже при одном сыгранном матче, он знает обо всех игроках куда больше чем кто-либо вне клуба

      1
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      Рейтинг: +345

      10-Lil KyAs-10 13 октября 2016, 21:50

      Если его слова являются правдой, то какая разница чего он достиг?
      Чтобы рассказать о том что он видел он должен чего-то добиться? Люди не в своём уме

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 октября 2016, 21:42

      Клоун блеать, нихера не достиг, зато за счёт Роналду нужно себе плюсов добавить, чтобы не казаться совсем никчёмным, по отношению к нормальным игрокам топ-клубов...

      -1
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 13 октября 2016, 21:20

      кто ты?)

      3
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 13 октября 2016, 21:01

      "провел за первую команду один матч" - воистину бывший игрок ))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 октября 2016, 20:32

      Ronaldo - dream Timm...

      1
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