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    Лев не хочет работать в клубах Бундеслиги

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не хочет работать в клубах Бундеслиги.

    «Да, это правда, я не хочу работать в Бундеслиге. Мне не нравится здесь то, как иногда происходит смена тренеров. Я понимаю, что с точки зрения руководства смена тренера иногда может быть уместной. Но главное здесь то, чтобы это всегда происходило честно и корректно.

    Но зачастую тренеры оказываются в нелегком положении, неделями испытывая давление», – приводит слова Лева Sport1.de.

    Стоит отметить, что на клубном уровне Лев работал в «Штутгарте», «Фенербахче», «Карлсруэ» и «Аустрии».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2016 09:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 5 октября 2016, 12:25

      В Монако!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 октября 2016, 12:04

      "Лев в Бразилии" - по-моему, звучит неплохо. Только там смена коучей идет, как на конвейере - 5 матчей, три поражения, следующий...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 5 октября 2016, 11:26

      Давай в АПЛ в настоящий Топ чемпионат!!!

      -2
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 5 октября 2016, 10:54

      Йоахим в Кубани место освободилось. Вот там тпенеров меняют так меняют.Бундеслига отдыхает.

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 5 октября 2016, 10:22

      Что за беда, не работать и все тут)))
      Мы всех примем, если что...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ВoВ 5 октября 2016, 12:01

      Не надо нас разлагать! Своих нюхачей с чесоточниками хватает.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 5 октября 2016, 10:12

      Да нормально. Вон в Италии в Палермо какие чудеса были в том сезоне - 3 или 4 тренера за сезон поменялось и ничего. Но так если не готов уходить через месяц или два за плохие результаты, то и правда лучше не начинать.

      1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 октября 2016, 09:47

      Может ФНЛ тогда

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      Рейтинг: +545

      kachan63 > Barsuk52 5 октября 2016, 10:12

      Не, уж лучше в сб. России, чего таланту пропадать.)))

      2
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