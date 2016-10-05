Агент Бэйла встретился с представителями «Манчестер Юнайтед»

Джонатан Барретт, который является агентом форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла, на днях встретился с представителями «Манчестер Юнайтед». Со стороны английского клуба присутствовал наставник Жозе Моуринью, а также исполнительный вице-председатель Эд Вудворд.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Бэйл недоволен отношением к себе в мадридском клубе. Он сам настоял на начале переговоров «МЮ». О результатах встречи пока ничего не сообщается.