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    Агент Бэйла встретился с представителями «Манчестер Юнайтед»

    Джонатан Барретт, который является агентом форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла, на днях встретился с представителями «Манчестер Юнайтед». Со стороны английского клуба присутствовал наставник Жозе Моуринью, а также исполнительный вице-председатель Эд Вудворд.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что Бэйл недоволен отношением к себе в мадридском клубе. Он сам настоял на начале переговоров «МЮ». О результатах встречи пока ничего не сообщается.

    Источник: Football Espana

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    05.10.2016 06:44
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 октября 2016, 13:10

      неужели с футболок ибры ещё и на бэйла хватит)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 5 октября 2016, 13:09

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 5 октября 2016, 13:05

      Вот и славненько, пускай идёт... Кто-то мне втирал, что КР не уважает клуб, а вот Бэйл прямо жопу порвёт за Реал... Мдамс... Нужно Обамеянга брать на его место, тот вроде прямо горит идеей играть за бланкос!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -7

      Dagestan777 5 октября 2016, 12:35

      Скоро МЮ будут называть голлактикос

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 5 октября 2016, 11:26

      ...хватило бы денег...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 5 октября 2016, 10:29

      Ну и богатый же аппетит у них в этом году, хватит ли денег?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 5 октября 2016, 10:13

      Им нужно было еще в прошлом году встретиться...

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 5 октября 2016, 09:48

      Странно, вроде бы перетягивает уже одеяло на себя в Реале. Зачем ему МЮ?

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 5 октября 2016, 09:45

      Стоить будет не меньше чем Погба, но пользы от него реально больше

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Lexa_Lexa 5 октября 2016, 12:13

      Думаю стоит он побольше. Но можно обменять с доплатой

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 октября 2016, 09:10

      Бэйла переманить - нужно очень много денег! Да и до зимы ещё далеко, всё ещё сто раз поменяется

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