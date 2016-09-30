Луческу: «Хорошо настроились на АЗ, в этом нам помогла игра с «Анжи»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).

«Было видно, что мы хорошо настроились на эту игру. В этом нам помогла последняя игра с «Анжи». После нее все хотели реабилитироваться.

Игроки сегодня играли хорошо: знали, когда ускорять игру, когда переводить мяч с фланга на фланг. Также, изучив хорошо схему АЗ, мы не позволили сопернику практически ничего создать», – сказал Луческу.