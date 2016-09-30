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    Луческу: «Хорошо настроились на АЗ, в этом нам помогла игра с «Анжи»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).

    «Было видно, что мы хорошо настроились на эту игру. В этом нам помогла последняя игра с «Анжи». После нее все хотели реабилитироваться.

    Игроки сегодня играли хорошо: знали, когда ускорять игру, когда переводить мяч с фланга на фланг. Также, изучив хорошо схему АЗ, мы не позволили сопернику практически ничего создать», – сказал Луческу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.09.2016 01:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 30 сентября 2016, 07:10

      в кубке анжи снова готов помочь))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      muromen > qweewqqweewq 30 сентября 2016, 08:40

      В ЛЕ отсутствует лимит на легионеров, поэтому и есть результат. А РФПЛ этого не выйдет.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Partyk 30 сентября 2016, 06:31

      Молодцы, плюс очки в копилочку России, а то от лиги чемпионов не дождешся

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +390

      fantom23 30 сентября 2016, 02:08

      Луческу красавчик!!!Стало получаться!!!Дальнейших побед Зениту с классным тренером!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 30 сентября 2016, 01:38

      Молодцы, играли достойно, Россия гордится вами!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 30 сентября 2016, 01:04

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 30 сентября 2016, 01:01

      Всегда так настраивайтесь на любую игру!)))

      3
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