Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-игрок «Ливерпуля» Хосеми завершил карьеру

    36-летний испанский защитник Хосеми принял решение завершить карьеру футболиста.

    «Настал момент завершить карьеру. Я готов повесить бутсы на гвоздь и попрощаться с тем, что занимало всю мою жизнь с раннего детства», — пишет он в Twitter.

    Напомним, что в 2004 испанец перешел из «Малаги» в «Ливерпуль», в составе которого выиграл Лигу чемпионов-2004/5 и Суперкубок УЕФА-2005. Кроме того, он успел поиграл за «Мальорку», «Вильярреал» и «Картахену», греческие «Ираклис», «Левадиакос» и «Шкоду Ксанти». До последнего времени Хосеми защищал цвета индийского клуба «Атлетико Калькутта».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2016 06:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11