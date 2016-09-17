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    «Ингольштадт» забил «Баварии» первый гол в сезоне

    В поединке третьего тура Бундеслиги «Бавария»«Ингольштадт» (1:1, первый тайм) нападающий гостей Дарио Лескано сумел поразить ворота Мануэля Нойера. Этот мяч стал первым пропущенным мюнхенцами в нынешнем сезоне.

    До сегодняшней игры «Бавария» уже успела провести пять матчей, включая встречу за Суперкубок против дортмундской «Боруссии» (2:0), кубковый поединок с «Карл Цейсс» (5:0), две встречи чемпионата Германии – против «Вердера» (6:0) и «Шальке» (2:0), а также матч на групповом этапе лиги чемпионов с «Ростовом» (5:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2016 16:58
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