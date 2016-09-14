Румменигге: «МЮ» не смог подписать Санчеса, потому что у них не было тренера»

Вообще-то это Ренату Санчеш, а не Санчес. Более того, он не защитник,а полузащитник. Атакующий! Лично видел как он играл за молодёжки "Бенфики". Единственный игрок, которого я для себя выделил на детском турнире. Он был на голову выше игроков "Барселоны" своего возраста. Желаю успехов парню!
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о трансфере защитника Ренату Санчеса, на которого также претендовал «Манчестер Юнайтед».
«Мы точно знали, что у Ренату было твердое предложение от «Манчестер Юнайтед». Я слышал, что их сделка сорвалась из-за того, что в «Юнайтед» тогда не знали, кто будет их следующим тренером.
Мы пригласили президента «Бенфики» и агента Санчеса в Мадрид и тем же вечером ударили по рукам, договорившись о трансфере», – сказал Румменигге.