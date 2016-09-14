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    Румменигге: «МЮ» не смог подписать Санчеса, потому что у них не было тренера»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о трансфере защитника Ренату Санчеса, на которого также претендовал «Манчестер Юнайтед».

    «Мы точно знали, что у Ренату было твердое предложение от «Манчестер Юнайтед». Я слышал, что их сделка сорвалась из-за того, что в «Юнайтед» тогда не знали, кто будет их следующим тренером.

    Мы пригласили президента «Бенфики» и агента Санчеса в Мадрид и тем же вечером ударили по рукам, договорившись о трансфере», – сказал Румменигге.

    Источник: Foxsports.com

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    14.09.2016 21:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 14 сентября 2016, 22:33

      Вообще-то это Ренату Санчеш, а не Санчес. Более того, он не защитник,а полузащитник. Атакующий! Лично видел как он играл за молодёжки "Бенфики". Единственный игрок, которого я для себя выделил на детском турнире. Он был на голову выше игроков "Барселоны" своего возраста. Желаю успехов парню!

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