Чичарито пропустит две недели из-за перелома руки

Форвард «Байера» Чичарито будет вынужден пропустить по меньшей мере две недели по причине перелома руки, полученного вчера в результате падения с лестницы в собственной квартире. Примерно столько же понадобится на восстановление и хавбеку леверкузенцев Ларсу Бендеру, повредившемуся в играх за сборную Германии на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Таким образом, оба футболиста пропустят поединок первого тура Бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии» 27 августа.