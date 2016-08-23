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    Чичарито пропустит две недели из-за перелома руки

    Форвард «Байера» Чичарито будет вынужден пропустить по меньшей мере две недели по причине перелома руки, полученного вчера в результате падения с лестницы в собственной квартире. Примерно столько же понадобится на восстановление и хавбеку леверкузенцев Ларсу Бендеру, повредившемуся в играх за сборную Германии на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

    Таким образом, оба футболиста пропустят поединок первого тура Бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии» 27 августа.

    Источник: ФК «Байер»

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    23.08.2016 17:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 24 августа 2016, 08:56

      Чича, ну как так-то? :)
      Здоровья!

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