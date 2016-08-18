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    Смолов, Ари и Жоаозиньо сыграют с первых минут в поединке с «Партизани»

    Стал известен стартовый состав «Краснодара» на первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Партизани».

    «Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Енджейчик, Калешин, Ахмедов, Каборе, Перейра, Ари, Жоаозиньо, Смолов.

    Запасные: Синицын, Сигурдссон, Петров, Торбинский, Газинский, Эбуэ, Быстров.

    «Партизани»: Ходжа, Арапи, Красники, Ибраими, Бата, Барди, Рамадани, Траши, Вила, Торасса, Экубан.

    Запасные: Джика, Фейзулаху, Атанда, Фили, Бертони, Ватникай, Яупай.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2016 18:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 августа 2016, 19:17

      ждем зажигательного футбола .. краснодар как никто это сможет ))

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 18 августа 2016, 19:13

      ничего лишнего! суперсбалансированный состав! ждем традиционные 3:0

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