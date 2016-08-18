Смолов, Ари и Жоаозиньо сыграют с первых минут в поединке с «Партизани»

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Партизани».

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Енджейчик, Калешин, Ахмедов, Каборе, Перейра, Ари, Жоаозиньо, Смолов.

Запасные: Синицын, Сигурдссон, Петров, Торбинский, Газинский, Эбуэ, Быстров.

«Партизани»: Ходжа, Арапи, Красники, Ибраими, Бата, Барди, Рамадани, Траши, Вила, Торасса, Экубан.

Запасные: Джика, Фейзулаху, Атанда, Фили, Бертони, Ватникай, Яупай.