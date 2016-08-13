Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бускетс признал проблемы «Барселоны» в обороне

    Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс признал, что у сине-гранатовых существуют проблемы при защите собственных ворот. По мнению игрока, их нужно устранить до начала официальных игр сезона.

    «Мы должны играть более уверенно в обороне. В межсезонье команда может провести большое количество количество матчей, в которых будет много забивать и много пропускать. Нам стоит улучшить игру в защите, скоро нас ждут официальные поединки, в том числе за Суперкубок Испании.

    Мы не имеем никаких преимуществ перед «Севильей». У них было несколько дней, чтобы физически подготовиться к этой встрече. Хотя, если говорить о психологической стороне, то им было бы гораздо легче, выиграй они Суперкубок УЕФА», – сказал Бускетс.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2016 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 августа 2016, 09:19

      попровимо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 13 августа 2016, 23:05

      ничего когда тебя в шею погонят и возьмут Серхи Роберто все станет ок

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11