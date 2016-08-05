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    Черданцев: «Пока Федун является владельцем «Спартака» – ничего не будет»

    Футбольный комментатор Георгий Черданцев считает, что в неудачах «Спартака» виноват владелец московской команды Леонид Федун. Напомним, что красно-белые вчера проиграли АЕКу в третьем отборочном раунде Лиги Европы и вылетели из турнира.

    – Все очень просто: если в течение 15 лет происходит одно и то же, то, естественно, дело не в тренере! Корни проблемы ушли значительно глубже. Я с огромным уважением отношусь и к Карпину, и к Черчесову, и к Аленичеву – к Эмери никак не отношусь, он чужестранец – но эти блистательные игроки и тренеры, которые раньше работали или работают сейчас в «Спартаке», не дают предъявить претензий к своим профессиональным качествам.

    Главные тренеры по сути ничего не решают. Нужно мыслить глубже: все говорят, мол, красно-белые должны выстрелить, воспользоваться проблемами конкурентов, а они покупают «жирного» Фернандо за 12 миллионов. Невозможно представить подобное в Италии или Англии, чтобы футболист пришел с десятью килограммами лишнего веса – это просто курам на смех!

    – Новый стадион, огромное количество болельщиков…

    – «Ливерпуль» не был чемпионом 20 лет, и что? У них болельщики тоже не убывают. Стратегия развития спартаковцев ненормальная, но, что бы ни говорили недоброжелатели, «Спартак» – это особенный клуб, который будет таким оставаться долгое время. Это карма! И подобные поражения только сплачивают болельщиков. Еще раз повторюсь, пока Федун является владельцем клуба – ничего не будет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2016 15:52
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 18 августа 2016, 21:55

      А я хочу сказать = ну кто такой черданцев?
      Эксперт, игрок или учитель танцев?
      Кто ты такой. чтобы учить Спартак?
      Фернандо жирный? мы ж кабаны, что тут не так?

      -1
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      Рейтинг: +148

      P10NER 11 августа 2016, 13:41

      Читаю коменты и плачу)) Когда Карпин уходил все радовались ура наконец то нормальный тренер, как эмери уходил все радовались, тренеришка ушел,(3 раза подряд лига европы ничего не говорит)!!! Вот сейчас Аленичев свой родной придет и зажгет!! Теперь и его поливают грязью.... Не возможно чтоб все тренеры были мимо!!! Тут Жора прав, верхушка главное зло!

      5
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 5 августа 2016, 20:52

      Структуру надо поменять в клубе. Кроме Федуна

      -1
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      Рейтинг: +88

      Marvianu > JUVENTINO-666 19 августа 2016, 10:05

      ты хотел сказать помимо?

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 5 августа 2016, 20:03

      Да причем тут фернандо,Федун и тд
      Игроки которые пришли в спартак были в своих клубах нормальными, а потом когда уходят играют блистательно,тот же кариока ,дзюба,де зуев и тд много примеров,как уходили в аренду показывали что норм игроки,Дзюба в аренде всегда норм забивал,как в спартак возвращался опять бревно ,тут дело в тренере ,отчасти в селекции
      Уж винить федуна в поражении от клубов уровней санкт галлена,аека и тд глупо

      -1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 5 августа 2016, 19:08

      Спартак проигрывает слабым командам. Нужен тренер. А Федун не причем.

      -3
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      Рейтинг: +11214

      alp 5 августа 2016, 18:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      фигню сморозил. просто спартак отдает свои долги за те несправедливые года, когда кб бессовестно получал свои липовые чемпионства )) как то так

      -4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 августа 2016, 18:06

      жора, согласен с тобой-ничё никому не будет...

      1
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 5 августа 2016, 17:56

      Черданцев дилетант еще тот ни хрена не разбирается в футболе просто везде и всюду сует свой нос

      4
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      Рейтинг: +76

      takca 5 августа 2016, 17:56

      Как может человек пдозреваемый в педофелии быть футбольным комментатором.

      0
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 > takca 5 августа 2016, 17:57

      это что правда что ли?

      2
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 5 августа 2016, 17:55

      Жирный Фернандо был в матче одним из лучших тогда чего стоят остальные А все очень просто тренер виноват на половину а может и больше Как можно выставлять на домашний матч с АЕКом пять защитников это же полный дурдом У нас в стране не умеют играть в три центральных потому что ни у одной команды нет крайних челноков-бровочников Это должны быть защитники высокого уровня и физически сильные а вы посмотрите разве Комбаров или тот же Ещенко они что высоко техничные или физически крепкие конечно нет Так вот с такими бровочниками категорически нельзя играть в три центральных Вот главная ошибка Аленичева

      2
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