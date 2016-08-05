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    Кононов: «Партизани» – серьезный соперник, подойдем к матчам сконцентрированными»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал результаты жеребьевки четвертого раунда Лиги Европы. Напомним, что российская команда сыграет с «Партизани» из Албании.

    «Для нас эти матчи очень важны, поскольку по их итогам решится, пройдем ли мы в групповой этап Лиги Европы или нет. Мне довелось посмотреть все 90 минут матча «Партизани» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов против клуба «Зальцбург», который проходил в Австрии. Меня очень впечатлила игра албанской команды, особенно во втором тайме, когда она доминировала на поле, и хозяева, как мне показалось, пребывали в легком недоумении, поскольку ничего не могли поделать с соперниками.

    В составе «Партизани» имеются весьма сильные легионеры, да и местные игроки – футболисты тоже вполне квалифицированные. Достаточно вспомнить, что на недавнем Евро сборная Албании смотрелась очень даже достойно, и это красноречиво говорит об уровне футбола в этой стране в целом. Так что считаю, что нам достался серьезный соперник, и мы будем стараться подойти к этим важным матчам предельно сконцентрированными», – сказал Кононов.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    05.08.2016 15:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -8

      pfrfhgfnmt 6 августа 2016, 00:27

      они упертые хуже ирландцев, на каждый матч выходят как на последний бой.

      0
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      Рейтинг: +17

      Кукурудз 5 августа 2016, 20:54

      обязаны спасать коэффициэнт страны-ток 2 победы

      0
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      Рейтинг: +74

      koka7751 5 августа 2016, 17:29

      Удачи "Быкам" с партизанами!

      4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 5 августа 2016, 16:56

      Албанцы неожиданно крепкими показали себя на ЧЕ. Надо быть аккуратными с такими кренделями. Тем более. что харизма в названии присутствует. Уверен в "Краснодаре" - команда, словно южная помидорка - сочная, заводная и стабильная. Удачи! С ув.

      2
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