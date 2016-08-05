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    «Краснодар» в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с «Партизани»

    Состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, по итогам которой стало известно имя соперника «Краснодара». Напомним, что «быки» попали в число сеяных и сыграют с одним из клубов, не получившим посев.

    В заключительном отборочном раунде Лиги Европы «Краснодар» встретится с «Партизани» из Албании. Первый матч российская команда проведет дома 18 августа, ответный – 25 августа на выезде.

    Жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги Европы:

    «Арока» (Португалия) – «Олимпиакос» (Греция);
    «Астана» (Казахстан) – БАТЭ (Белоруссия);
    «Тренчин» (Словакия) – «Рапид» В (Австрия);
    «Мидтьюлланн» (Дания) – «Османлыспор» (Турция);
    «Локомотива» (Хорватия) – «Генк» (Бельгия);
    «Войводина» (Сербия) – АЗ (Голландия);
    «Динамо» Тб (Грузия) – ПАОК (Греция);
    «Аустрия» (Австрия) – «Русенборг» (Норвегия);
    «Бейтар» (Израиль) – «Сент-Этьен» (Франция);
    АЕК Л (Кипр) – «Слован» Л (Чехия);
    «Астра» (Румыния) – «Вест Хэм» (Англия);
    «Краснодар» (Россия) – «Партизани» (Албания);
    «Бреннбю» (Дания) – «Панатинаикос» (Греция);
    «Марибор» (Словения) – «Габала» (Азербайджан);
    «Славия» (Чехия) – «Андерлехт» (Бельгия);
    «Фенербахче» (Турция) – «Грассхоппер» (Швейцария);
    «Истанбул» (Турция) – «Шахтер» (Украина);
    «Сеннерйюск» (Дания) – «Спарта» (Чехия);
    «Маккаби» Т-А (Израиль) – «Хайдук» (Хорватия);
    «Сассуоло» (Италия) – «Црвена Звезда» (Сербия).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2016 14:17
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 14 августа 2016, 00:07

      Главное чтобы Краснодар не расслабился

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 6 августа 2016, 20:50

      краснодар разорвёт из 4-0 и 3-1

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 августа 2016, 18:07

      Ну, вот и приплыл Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +17

      Кукурудз 5 августа 2016, 21:00

      слабее противника придумать было невозможно если не брать 6 очков тут-то на куом поднимать кэф

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 5 августа 2016, 17:24

      Мне Краснодар симпатичен, болею за него в Европе и в его московских играх:), но вот в игре с деревенской командой Барбекю, что-то я не увидел убедительной победы на классе. Пару раз даже поволноваться пришлось. Так что надеюсь, что к более серьёзному сопернику они раскачаются.

      -1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 5 августа 2016, 17:01

      Удачи!!

      0
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      Рейтинг: +67

      Артемка 82 5 августа 2016, 15:27

      А где СпаМ? Или они сразу - на прямую проходят в ЛЕ??? Ахаха)))

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко > Артемка 82 5 августа 2016, 15:48

      Напрямую мимо Лиги Европы.

      4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Артемка 82 5 августа 2016, 15:57

      Из спартаковцев будет официально сформирована старшая возрастная группа по подаче мячей из-за пределов поля на матчах ЛЕ. Так что Шоу маст гоон!

      0
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker > Артемка 82 5 августа 2016, 16:39

      спартак - членпион

      2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 5 августа 2016, 15:12

      а спартаГ с кем сыграет, в раунде плей-офф ЛЕ? ах,ну да.....ахаха

      -2
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      Рейтинг: +146

      serega99 5 августа 2016, 15:09

      Главное не расслабляться, но думаю проблемы с недооценкой соперника у Краснодара нет. Так что верю в Краснодар!!

      0
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      Рейтинг: +146

      serega99 > gosproektikabinet 5 августа 2016, 15:38

      В 3 туре краснодарская машина, как раз даст сбой))

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 августа 2016, 15:03

      Отлично! Верю в Краснодар и жду их в группе. Соперник более чем проходимый, но главное не расслабляться, вчерашний пример тому подтверждение.

      P.S. Надеюсь что греки оформят португез) шансы также очень хорошие.

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