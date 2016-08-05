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    Ловчев: «В «Спартаке» меняются лица, имена — не меняется только футбол»

    Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал провал столичной команды в Лиге Европы. Напомним, что москвичи по сумме двух матчей проиграли кипрскому АЕКу.

    «После поражения от киприотов нельзя не признать: влияние тренеров на игру «Спартака» минимально. На поле – 11 разрозненных человек, которым все время что-то мешает: судья, погода, соперник, травмы… «Спартак» не выглядит сплочeнным подразделением. Это просто футболисты, одетые в футболки одного цвета. На футболках этих — четыре звезды. Смотрел вчера игру и думал: какое отношение люди на поле имеют к четырем звездам? И имеют ли вообще?

    Когда у команды появляется игра, испытай это счастье, тренер, многократно одним составом. Ощути момент, запомни, дай устояться. А тут – «Да справимся мы с этим Кипром на своем поле!». И — Фернандо с Макеевым в основе. Такое впечатление, что игрокам хотят угодить, всовывая их стартовый состав. Нет в «Спартаке» парторга, который делал бы команду злой и голодной до побед, хоть на тренировках, хоть в матчах.

    При Карпине, при Якине игроки не прибавляли. При Аленичеве — то же самое. Подождите, но их же за что-то брали в команду?! Где прогресс, где отдача? Был де Зеув. Теперь Мельгарехо. Зачем они в «Спартаке»? Что вы с ними делаете? Почему все слабее играет, когда вообще играет, умный Попов? Почему сдают Боккетти и Промес?

    Известный актер Игорь Золотовицкий сказал мне как-то по поводу «Спартака»: причину надо искать в «консерватории». Но Леонид Федун свое дело сделал — построил арену. На которой меняются лица, имена — не меняется только футбол. Нет волчьей хватки, характера, люди выходят футболить мяч. А надо — вырывать победу. Только через характер приходит игра», – сказал он.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.08.2016 09:28
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 августа 2016, 14:49

      .....в чем то соглашусь с серафимычем!...особенно в отношении регресса приличных игроков...с ними что то не то делают в нашем футболе....исключение пожалуй составляют команды ведомые бердыевым....там как раз у всех прогресс!!!...не, ну с нашими то пешеходами понятно что вытворяют агенты и те, кто согласовывает под них откатные мегаконтракты....они же все потом одной шайкой идут в одни и теже рэстораааны, кальянные, одних и тех же девочек танцуют и при чем в одно и то же время - всю ночь....перед игрой!!!....а вот почему деградируют еще не старые легионеры - не понятно!!!!...глядя на наших делают то же самое???...вряд ли....ну не все же точно!!!!

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      Рейтинг: +23

      arhi63 5 августа 2016, 12:15

      При чем тут Аленичев! Вдумайтесь! Игроки одни и те же а ляпов с этими игроками, но при разных тренеров было предостаточно!!! Вывод!? Нужно кончать заниматься ПАНИБРАТСТВОМ С ИГРОКАМИ, а ДРАТЬ с НИХ ТРИ ШКУРЫ, ЗА ТАКОЕ БАБЛО КОТОРОЕ ОНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ! А НЕ УЛЫБАТЬСЯ С НИМИ НА ТРЕНИРОВКАХ! Только потом придет уважение к тренеру! Все как в армии: улыбаешься,обнимаешься, заискиваешь - тебе на плечи сядут и будет хочу не хочу и так выиграем сойдет, а если е..ть их как сивых меренов и спрашивать с них дисциплину, чтобы чувствовали железную руку, как Фергюсон не стеснялся в звезд бутсой залепить, тогда будет ТОЛК!!!

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      Рейтинг: +70

      макс438 5 августа 2016, 11:30

      Не было бы такого шума, но спартак самая популярная команда в стране, рад, что балел за неё только в детстве, тогда было на что посмотреть

      0
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      Рейтинг: +114

      Wertalet > макс438 5 августа 2016, 12:23

      болей за реал, а лучше кричи что цска чемпион когда сам от армии откосил и не какого отношения к клубу советской армии не имеешь

      -1
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 5 августа 2016, 11:05

      С 10 лет болею за Спартак и последние 15 кажется что все позорнее уже не будет и что скоро все игра появится но нет же каждый раз уроды доказывают что это не предел позора и что есть куда ещё опускаться оправдывоя это тем что команда строится сука египетские пирамиды столько не строили сколько вы игру строите

      4
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 5 августа 2016, 11:04

      Евген,за-то мы модным стилем в 5 защитников играем((( ОЛЕНЬИ БРАЧНЫЕ ТАНЦЫ.

      1
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 5 августа 2016, 10:40


      Ребятки...для тех кто не в курсе почему не пошёл Бердыев в Спартак...и почему он откажется от сборной. У Бекиевича онкология (рак у него)...Лечится периодически...всё серьёзно. Инфа через серьёзного человека

      -1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 5 августа 2016, 10:11

      Сейчас петиции в моде.... Берегись Федун)))

      1
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      Рейтинг: +111

      lisal 5 августа 2016, 10:00

      Прав ты ОХ КАК прав!!!

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 5 августа 2016, 09:53

      Краснодар и Ростов в кубках, а Спартак нет.. что может быть позорнее для клуба с историей??? хотя..

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > arzamas 5 августа 2016, 10:47

      я и не сравниваю.. я констатирую факт.. Было время когда Спартак 18 очков в группе ЛЧ набирал, а сейчас позор позоров..

      1
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 5 августа 2016, 09:37

      Да Женя, ты прав!

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