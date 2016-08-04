Алонсо может покинуть «Баварию» следующим летом

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо заявил, что может покинуть немецкий клуб следующим летом. Отметим, что предметный интерес к футболисту проявляет сразу рядом клубов из МЛС.



«Не уверен, что останусь в «Баварии» на следующий сезон. У меня есть много предложений, к которым я отношусь со всей серьезностью. В частности, мой агент ведет переговоры с клубами из МЛС», – сказал Алонсо.