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    Алонсо может покинуть «Баварию» следующим летом

    Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо заявил, что может покинуть немецкий клуб следующим летом. Отметим, что предметный интерес к футболисту проявляет сразу рядом клубов из МЛС.

    «Не уверен, что останусь в «Баварии» на следующий сезон. У меня есть много предложений, к которым я отношусь со всей серьезностью. В частности, мой агент ведет переговоры с клубами из МЛС», – сказал Алонсо.

    Источник: ESPN

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    04.08.2016 13:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 5 августа 2016, 01:13

      Жаль что еще год будит эта пенсия в Баварии. Что Алонсо , Что Шмалькантра, что бесполезный Бернарт весь этот шлак сброд надо разгонять.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 4 августа 2016, 15:15

      Вот и слава Богу! До сих пор бешенство берёт за тот "мудрый" трансфер: отдали в Реал умницу Тони Кросса за копейки, а взамен взяли пешехода Алонсо, а потом из-за того, что ему видите ли со Швайни неудобно взаимодействовать, и того в МЮ отдали! И вообще испанскую диаспору в Баварии пора разгонять, ибо толку никакого. Они к слову, даже не игроки сборной, кроме Тьяго.

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > zatonn 4 августа 2016, 22:21

      вот с языка снял...руководство аут...ушел Улик и началось

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