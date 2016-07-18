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    Nike отсудил у «Ювентуса» 2 миллиона за третью звезду на форме

    Женевский суд вынес решение по делу Nike против «Ювентуса». Производитель спортивной формы, с которым у туринского клуба был контракт до 2013 года, обратился в арбитраж с иском о взыскании штрафа за нарушение условий договора.

    «Ювентус» без разрешения Nike разместил на своей форме логотип с тремя звездами. По итальянским правилам одна звезда на форме команды нашивается после 10 чемпионских титулов. Официально на тот момент у туринского клуба их было 28 после скандала с договорными матчами, а «Ювентус» настаивал на 30 Скудетто.

    Nike хотел взыскать с «Ювентуса» 80 миллионов евро, но суд оштрафовал итальянский клуб только на 2 миллиона евро.

    Источник: Footyheadlines.com

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    18.07.2016 23:20
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 18 июля 2016, 23:35

      А причем здесь шмотки и эмблема клуба???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto > KorolShut 18 июля 2016, 23:49

      обратился в арбитраж с иском о взыскании штрафа за нарушение условий договора

      дикий капитализм че непонятного то?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      lNeTl 18 июля 2016, 23:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ничего не понятно

      -4
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