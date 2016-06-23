Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Член Совфеда Морозов: «Мутко – в отставку, сборную России разогнать»

    Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов обвинил министра спорта РФ и главу РФС Виталия Мутко в неудачном выступлении сборной России на Евро-2016 и предложил отправить его в отставку.

    «Футбол нашей сборной – позор России, но выводы нужно делать: Мутко – в отставку, команду разогнать и 15-20 лет развивать только детский футбол», – написал Морозов на своей странице в Twitter.

    Чуть позже Морозов прокомментировал свою запись.

    «Это мой личный Twitter и моя личная оценка. Я считаю, что персональная ответственность должна быть частью системы государства, и если у нас произошел провал на европейском чемпионате, за который отвечал Мутко, если он является главой Федерации футбола и представляет интересы России в ФИФА, то он должен взять полную ответственность на себя.

    Не Слуцкий, он уже свое слово сказал, а господин Мутко должен рассказать, как наша сборная оказалась худшей на чемпионате. Самой неподготовленной, а главное – не способной вести борьбу. Здесь нет никакой силы воли и духа чтобы бороться за флаг, за гимн России. Люди привыкли играть только за деньги, а они должны играть за страну, за болельщиков, которые приехали к ним, и которые следили за игрой, прильнув к телевизорам.

    Поэтому Мутко – в отставку, сборную – распустить, чтобы такого позорного, провального бессилия молодежь не видела. С таким позором выходить на чемпионат мира невозможно, это удар не только по престижу страны, но и по психике всех российских любителей футбола», – цитирует Морозова «Национальная служба новостей».

    Кроме того, сенатор подчеркнул, что вопрос об отставке президента РФС, вполне вероятно, будет обсуждаться в Совете Федерации.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2016 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 июня 2016, 22:09

      Мутко в крематорий, сбродную - на урановые рудники !!! И развивать детский футбол не 15-20 лет, а отныне и навеки!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      Drapik 23 июня 2016, 18:15

      Кто-то знает, в Рязани вообще есть футбольный клуб?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      Drapik 23 июня 2016, 18:09

      Помнится, в этом году рязанцы просили президента отремонтировать дороги...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 23 июня 2016, 16:57

      Давно было пора это сделать, просто у нас всегда, пока гром не грянет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 23 июня 2016, 16:02

      вот к чему привело ожирение от денег.. потолки нужны и отмена лимита +переход на осень весна!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 июня 2016, 15:25

      Зурабов после провала своей деятельности был отправлен послом на Украину, а Мутко надо отправить послом в Великобританию.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 июня 2016, 16:36

      Ну как вариант еще в Исландию можно!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 июня 2016, 17:31

      Зурабов провалил? Да он всю страну опутал своими страховыми компаниями " Макс-М".Человек серьёзно заработал.Пора и отдохнуть)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 июня 2016, 18:37

      У Зурабова-Сердюкова было открытое воровство, и пока такие деятели будут менять только должности, а не сидеть в тюрьме, будем иметь, что имеем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      arni3 23 июня 2016, 15:24

      Земеля красава!!!) Мудко хер шипилявый...самому не стыдно сидеть до сих пор в министерском кресле?!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 июня 2016, 15:14

      Рыба гниет с головы.Мутко где то в районе печени

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 23 июня 2016, 15:13

      Дв вся страна за,только толку то они все там в одной шарашке все эти мудки милеры путины медведы,одна банда.Одного Морозова маловато будет,увы(

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kniazevski 23 июня 2016, 17:33

      Сказано было-" Своих не бросаем".На весь мир.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 23 июня 2016, 15:12

      Сборную разогнать невозможно, так как ее собирают к каждому конкретному соревнованию. ЕВРО для нее закончилось - этой сборной уже нет. А Мутко - в отставку!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11