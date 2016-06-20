Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зобнин: «»Спартак» может нечто большее, чем быть пятым»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, почему принял решение перейти в московский клуб.

    – Все решилось буквально за неделю-за две. Об интересе я узнал еще после последнего тура. Но интерес проявляла чуть ли не половина премьер-лиги: слышал про ЦСКА, «Рубин», «Крылья». А вот конкретные предложения мало кто делал. Меня хотели видеть в «Спартаке», во мне заметили потенциал. Но ничего не пообещали: стану сильнее кого-то – буду играть.

    – Почему именно «Спартак"?

    – Мне надо расти. Чувствую в себе силы прибавлять, хочу играть и в Лиге Европы, выйти на новый уровень. Поработать с Аленичевым тоже очень интересно. Хочу играть на полном спартаковском стадионе, окунуться во всю эту атмосферу.

    – Пятое место со «Спартаком» вас не устроит?

    – У «Спартака» такая богатая история, столько титулов, что от клуба будут требовать только высоких мест. «Спартак» может нечто большее, чем быть пятым – точнее, уже мы можем. С каждым годом «Спартак» будет становиться все лучше.

    – Многие недоумевают: почему «Спартак», а не «МЮ"?

    – Я так и не понял, с чего вдруг про это газеты написали. «МЮ» интересуется игроком, который провел пять матчей в премьер-лиге – как это вообще? Загадка до сих пор. Травили из-за этого в «Динамо», конечно.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2016 09:34
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 июня 2016, 12:43

      В перспективе будешь играть в ФНЛ и в итоге, может быть выше пятого места.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 20 июня 2016, 11:01

      В Динамо еще и травят?! Однако ж, судя по всему, они и травить не умеют, раз Ромашка выжил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 20 июня 2016, 10:47

      Знаем, знаем. Спартак может быть шестым, потому что шестое это больше чем пятое.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 июня 2016, 10:43

      Устами младенца -глаголет истина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 20 июня 2016, 09:47

      Знаток бл...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11