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    Евро-2016. Чехия вырвала ничью у Хорватии благодаря голу Нецида

    В матче второго тура группового этапа Евро-2016 команда Хорватии и сборная Чехии сыграли вничью со счетом 2:2. На голы Ивана Перишича и Ивана Ракитича чехи ответили точными ударами Милана Шкоды и Томаша Нецида. Таким образом, хорваты набрали четыре очка в двух встречах, чехи – один балл.

    В этой группе также выступают команды Испании и Турции, которые свой матч начнут в 22:00 по московскому времени.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

    Чехия – Хорватия – 2:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Перишич, 37; 0:2 – Ракитич, 59; 1:2 – Шкода, 76; 2:2 – Нецид (с пенальти), 90.

    Чехия: Чех, Кадержабек, Губник, Сивок, Лимберски, Росицки, Плашил (Нецид, 86), Крейчи, Скалак (Шурал, 67), Дарида, Лафата (Шкода, 67).

    Хорватия: Субашич, Срна, Чорлука, Вида, Стринич, Модрич (Ковачич, 62), Ракитич, Брозович, Перишич, Бадель, Манджукич.

    Предупреждения: Бадель, 14; Сивок, 72; Брозович, 74.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 20:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 17 июня 2016, 21:14

      Лучший матч ЕВРО на данный момент!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      zubr252 17 июня 2016, 21:12

      Если Россия сыграла как Чехия,Браво молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 июня 2016, 21:00

      Глядя на игру других сборных всё больше убеждаюсь, что сборная России,пока,одна из слабейших команд на Евро, если не самая...

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