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    Глава ВОБ: «В течение двух дней у нас есть право обжаловать решение французских властей»

    Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин будет оспаривать решение французских властей о его выдворении из страны.

    «Завтра, наверное, мы все-таки увидимся с консулом. Будем оспаривать данное решение, это постановление абсолютно абсурдное. Будем просить, чтобы нам предоставили адвоката. Я никакими беспорядками не занимался, ни в чем таком не участвовал. В течение двух дней у нас есть право обжаловать решение французских властей. Хотя теоретически нас могут увезти в аэропорт уже завтра утром.

    Мне вручили постановление префекта Марселя, в котором говорится, что по информации, предоставленной российской стороной, мы можем входить в группы активных болельщиков и тем самым можем предоставлять угрозу безопасности, в связи с чем мы должны быть подвергнуты выдворению. Подчеркну: не депортации, а выдворению. Нас намерены не депортировать из страны без права дальнейшего въезда в страну, а выдворить. То есть визы у нас никто отнимать не собирается.

    Для дальнейших разбирательств также задержаны руководители клубов болельщиков «Локомотива», тульского «Арсенала», «Ростова», представители клубов болельщиков «Динамо» и «Орла», – отметил Шпрыгин.

    Источник: ТАСС

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    16.06.2016 10:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +48

      wattman 16 июня 2016, 11:59

      Что он там оспаривать собрался? Верните гопников на родину!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 июня 2016, 11:27

      Вали домой, пока не поздно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 16 июня 2016, 10:31

      Ничего они не докажут

      -1
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