Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раньери: «Варди еще не принял предложение «Арсенала»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал ситуацию с возможным переходом нападающего Джейми Варди в «Арсенал».

    «Мы хотим сохранить его у себя. «Арсенал» выразил готовность полностью выплатить отступные, но Варди еще не принял их предложение. За ним остается последнее слово», – сказал Раньери.

    Также наставник чемпионов Англии поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ.

    «Я знаю, что нас ждет очень тяжелая кампания в АПЛ, потому что сделанное нами невозможно повторить. Я надеюсь, что мне удастся сохранить всех моих чемпионов, усилив состав некоторыми новичками».

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2016 19:34
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      RO ST 17 июня 2016, 15:35

      с варди теперь до 31 августа будут мусолить,в итоге уйдет куда-нибуть,только не в арс.....стиль венгера!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Zigagurt 14 июня 2016, 12:06

      Нужно сохранить состав и постараться удачно выступить в Лиге Чемпионов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 14 июня 2016, 11:03

      Тупой будет поступок если останется!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      AR!$tOCRAt 13 июня 2016, 20:38

      Оставайся в Лестере!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11