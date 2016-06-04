Месси: «Было бы отлично познакомиться с Обамой»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не думает, что его когда-либо пригласят в Белый дом на встречу с президентом США Бараком Обамой.



«Не думаю, что это случится, но я был бы рад познакомиться с ним. Скорее всего, я хочу познакомиться с Обамой больше, чем он со мной, имея в виду его значение в мире. Это было бы отлично», — сказал Месси в интервью одному из аргентинских телеканалов.



Напомним, что недавно Обама признался, что его дочери мечтают познакомиться с Месси.