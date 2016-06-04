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    Месси: «Было бы отлично познакомиться с Обамой»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не думает, что его когда-либо пригласят в Белый дом на встречу с президентом США Бараком Обамой.

    «Не думаю, что это случится, но я был бы рад познакомиться с ним. Скорее всего, я хочу познакомиться с Обамой больше, чем он со мной, имея в виду его значение в мире. Это было бы отлично», — сказал Месси в интервью одному из аргентинских телеканалов.

    Напомним, что недавно Обама признался, что его дочери мечтают познакомиться с Месси.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2016 09:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 июня 2016, 13:05

      Тактично напросился в гости в Белый дурдом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 июня 2016, 12:03

      Нашел с кем знакомиться. В зоопарке любого города сидит такой Обама.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      тигр 102 > Black Giz 4 июня 2016, 13:03

      в точку сказал. Красаучик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Black Giz 4 июня 2016, 14:12

      Накатим за Русь!

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