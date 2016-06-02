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    Чичарито: «Уверен, что мог бы стать звездой «Манчестер Юнайтед» или «Реала»

    Нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес выразил мнение, что закрепиться в основе «Манчестер Юнайтед» и «Реала» ему помешало отсутствие игровой практики.

    «Уверен, будь у меня больше возможностей в этих двух клубах, я бы мог стать звездой. Но мне никогда не давали играть большое количество матчей подряд», – сказал мексиканский форвард.

    Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Германии Чичарито провел 28 матчей, в которых забил 17 голов.

    Источник: FourFourTwo

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    02.06.2016 09:17
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 2 июня 2016, 17:51

      Чиче обидно, что он не топ. Но ведь надо иметь хотя бы кондиции Варди...

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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 июня 2016, 09:42

      Респект, Чичарито.

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