Чичарито: «Уверен, что мог бы стать звездой «Манчестер Юнайтед» или «Реала»

Нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес выразил мнение, что закрепиться в основе «Манчестер Юнайтед» и «Реала» ему помешало отсутствие игровой практики.

«Уверен, будь у меня больше возможностей в этих двух клубах, я бы мог стать звездой. Но мне никогда не давали играть большое количество матчей подряд», – сказал мексиканский форвард.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Германии Чичарито провел 28 матчей, в которых забил 17 голов.