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    Бундеслига. «Бавария» может оформить досрочное чемпионство

    Сегодня состоится матч 33-го тура чемпионата Германии, в котором «Бавария» отправится в гости к «Ингольштадту». Мюнхенцы могут оформить досрочное чемпионство и для этого им нужно обязательно набирать очки.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало игры в 16:30 по мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 15:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 7 мая 2016, 13:57

      Меня забанили на Соккере - я теперь с вами. Надеюсь этот сайт понравится больше.

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