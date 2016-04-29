Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» готова отпустить Бускетса в «ПСЖ» за 175 миллионов

    «Барселона» ответила на предложение «ПСЖ» о покупке полузащитника сине-гранатовых Серхио Бускетса. Каталонский клуб не собирается отпускать одного из ключевых игроков команды меньше, чем за 175 миллионов евро. Напомним, что парижане предлагали за футболиста 100 миллионов.

    Хавбек сборной Испании недоволен тем, что руководство «Барселоны» затягивает вопрос с продлением нового контракта, согласно которому он должен стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

    Стоит отметить, что рыночная стоимость Бускетса составляет 55 миллионов. В нынешнем розыгрыше Примеры он провел 32 матча, в которых сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.04.2016 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 30 апреля 2016, 00:42

      120-130 можно слить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      PopCorn963 29 апреля 2016, 22:24

      Ахахахахах! Это бревно за 175 лимонов? Смешно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      Roman Khabarov > PopCorn963 30 апреля 2016, 10:04

      ты ничего не понимаешь. видно что ты школьник который восхищается только крутыми или распиаренными нападающими. Бускетс один из лучших опорников в мире, который может не только отбирать мяч и закрывать свободные зоны, но и начинать атаки, отдавая ключевые передачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 29 апреля 2016, 19:57

      лучший опорник в Мире
      его нельзя терять , замены нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6884

      sochi-2013 29 апреля 2016, 17:37

      ох у ели, ох у ясеня!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 29 апреля 2016, 14:35

      наивные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 29 апреля 2016, 14:25

      Чего раскричались-то?) Барса просто дала запретный ценник, вот и все)
      Это как сумму отступных в миллиард за кого-то прописывали)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Gorlovka1990 29 апреля 2016, 14:09

      бараны за столько денег можно неймара взять

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 29 апреля 2016, 13:44

      С ума что ли сошли?! Лучше бы Ибрагимовичу заплатили, чтоб он ещё сезон-два играл за ПСЖ!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > mig28 29 апреля 2016, 16:05

      ты имел в виду в штрафной постоял бы в ожидании ювелирного паса, чтобы забить? С такими ассистентами и пашка погребняк бы колотил немерено, ничего в этом ибре нет особенного, кроме эгоизма

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 > diadushka 30 апреля 2016, 16:19

      Пусть так..но он забивает, забивает много! Нет игрока, который сам себе все моменты создает и забивает)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      mauxa 29 апреля 2016, 13:33

      вот так да.. А вы Роналду, Неймар. Бэйл, Суарес.. вот оказывается кто самый дорогой игрок)))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 29 апреля 2016, 12:53

      За такие бабки можно и отпустить

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11