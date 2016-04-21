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    Ориги травмировал связки голеностопа

    Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги получил травму связок голеностопа в перенесенном матче 27-го тура АПЛ против «Эвертона» (4:0). Бельгиец не смог самостоятельно покинуть поле после грубейшего удара в голеностоп со стороны защитника «ирисок» Мори Рамиро. Степень повреждения игрока и сроки его восстановления пока не уточняются.

    В текущем розыгрыше АПЛ Ориги провел 16 матчей и отметился пятью забитыми мячами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2016 01:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 21 апреля 2016, 08:52

      судья прямую красную показал. жаль ориджи, я последние пару матчей ливерпуля смотрел что бы понаблюдать именно за этим парнем. хорошкю формк набрал. в сборной Бельгии у лукаку он место в страте отобьет

      1
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 21 апреля 2016, 07:14

      это удаление и дисквалификация!!!! а судья походу желтую даже не показал(((

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