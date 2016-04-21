Ориги травмировал связки голеностопа

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги получил травму связок голеностопа в перенесенном матче 27-го тура АПЛ против «Эвертона» (4:0). Бельгиец не смог самостоятельно покинуть поле после грубейшего удара в голеностоп со стороны защитника «ирисок» Мори Рамиро. Степень повреждения игрока и сроки его восстановления пока не уточняются.

В текущем розыгрыше АПЛ Ориги провел 16 матчей и отметился пятью забитыми мячами.