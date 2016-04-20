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    Нойер: «Рад, что продлил контракт»

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, который продлил сегодня контракт с клубом до 20121 года, рассказал о ближайших планах.

    «Я чувствую себя очень хорошо в «Баварии». Рад, что мы продлили контракт.

    Мы продолжаем участвовать во всех турнирах и имеем хорошие шансы на то, чтобы завоевать эти трофеи. Это наша краткосрочная цель», – признался Нойер.

    В текущем розыгрыше Бундеслиги Нойер провел 30 матчей, в которых пропустил 15 мячей. В Лиге чемпионов на его счету девять игр и столько же пропущенных голов. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.

    Источник: ФК «Бавария»

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    20.04.2016 13:54
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