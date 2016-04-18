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    Владелец «Лидса»: «Если у Моуринью есть яйца, пускай выведет мою команду в АПЛ и в Лигу чемпионов»

    Владелец «Лидса» Массимо Челлино рассказал о том, каким образом он предлагал экс-наставнику «Челси» Жозе Моуринью возглавить его клуб.

    «Я сказал Моуринью: «Если у тебя имеются яйца, приди и возглавь «Лидс». Выведи клуб в АПЛ, а потом и в Лигу чемпионов. Вот это яйца!»

    Если у тебя есть желание играть в футбол, то приходи в «Лидс». Жозе, как и все остальные, должен задать себе вопрос, является ли он до сих пор тренером. Как он это определит? Возглавив «Манчестер Юнайтед»?», – заявил Челлино.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.04.2016 12:59
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +106

      nice_taste 8 мая 2016, 08:06

      хоть бы этот Челлино уже ушёл,разваливает клуб до последнего,ещё и пиарится гнусно

      2
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      Рейтинг: +26

      Little town blues 7 мая 2016, 13:03

      Это идиотизм. Такое "А слабо?", на уровне третьего класса. Мол, мой клуб тут в г-вне, вот ты приди и вытащи нас из него, если ты не трус. Что за бред?
      Твердо уверен - поставь Жозе в слабый клуб - ЛЧ они, конечно, не выиграют, но каждый из игроков клуба станет лучше, как игрок, каждый выйдет на новый уровень.

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 20 апреля 2016, 16:16

      Маур заочкует, приходит уже почти на готовое!!

      1
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      Рейтинг: +12

      AlK 19 апреля 2016, 14:41

      Моуриньо сможет вывести Лидс в АПЛ и ЛЧ, это без вопросов. Только если ему будут покупать игроков, как в Реале и Челси.

      2
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      Рейтинг: +64

      LaMagica 19 апреля 2016, 00:36

      Челлино клоун редкостный, хоть из сериала тырнули

      -1
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 18 апреля 2016, 22:05

      Обоснованно! После успеха Раньери тем более

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 апреля 2016, 21:07

      Не возглавил, может и нет я...?

      0
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      Рейтинг: +42

      Дима97 18 апреля 2016, 18:54

      круто сказано

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 18 апреля 2016, 18:43

      Вот умный такой нашелся.
      На фиг ему доказывать каждому, каждый раз свою состоятельность.

      -1
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      Рейтинг: +3420

      FRZZ 18 апреля 2016, 18:39

      Возможно у Моуриньо есть яйца, но у тебя нет достаточно денег, чтобы покупать нужных игроков с кем можно было бы вывести твою команду в АПЛ и в Лигу чемпионов.

      0
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