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    Нигматуллин: «Получаю эстетическое удовольствие от игры Льориса»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий матч между сборными России и Франции.

    «Сам играл в Париже со сборной Франции, поэтому большой белой завистью завидую нынешнему поколению, которое может сразиться с таким достойным соперником. Атмосфера на поле и трибунах «Стад де Франс» просто замечательная. Болельщики очень здорово реагировали на каждый момент не только в исполнении своих игроков, но и нашей сборной. Этот матч станет очень серьезной проверкой для наших футболистов. Встреча совсем не идет в сравнение с игрой против сборной Литвы. Посмотрим, на что в ближайшее время может рассчитывать наша сборная, увидим реальную силу российской национальной команды. Конечно, времени до чемпионата Европы еще предостаточно, чтобы что-либо исправить.

    В стартовом составе сегодня будет минимальное количество экспериментов, сыграет тот костяк, который решал задачи в конце прошлого сезона. Футболисты, которые хорошо проявили себя в ключевых играх, и окажутся среди тех, на кого будет рассчитывать Леонид Слуцкий в матче со сборной Франции. Однако постепенно на поле будут введены новые силы, которые тоже появляются в российской сборной. Тактический план Слуцкого будет приближен к тому, который мы увидим на матче со сборной Англии. Игра от обороны с острыми контрвыпадами – то, с чего нужно начинать матч против сильной команды. Точно не будет открытого футбола, все будет аккуратно, как и в предстоящем матче с англичанами. Сборной России по силам не проиграть сегодня. Думаю, матч завершится результативной ничьей – 2:2.

    А что касается французской сборной, то особенно хочется выделить голкипера Уго Льориса. Вижу его в пятерке лучших вратарей мира: легкий, прыгучий – все, как я люблю. Глядя на него, любуюсь и получаю эстетическое удовольствие от работы голкипера в воротах», – сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.03.2016 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 17:09

      И сам Нигматуллин работал красиво, помните оба выездных матча с Тиролем?

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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 > Aztec58 29 марта 2016, 19:22

      Да,с Тиролем отжигал просто!!!!

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