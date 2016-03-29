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    Дуглас Коста: «Моя жизнь изменилась после перехода в «Баварию».

    Хавбек «Баварии» Дуглас Коста отметил, что переход в мюнхенский клуб стал важнейшим шагом в его жизни.

    «Моя жизнь изменилась после перехода из «Шахтера» в «Баварию». Я счастлив, ведь моя адаптация в новых команде и городе прошла очень быстро. Очень важным фактором стала помощь моих партнеров. Пожалуй, я смогу реализовать все свои умения в игре «Баварии», так как они ей подходят.

    Мюнхенский клуб является и все время являлся одним из лучших в Европе. Большое количество людей в Бразилии следят за выступлениями «Баварии». Каждый знаком с этим клубом и его футболистами», – сказал Коста.

    В нынешнем сезоне на счету Косты 21 матч в Бундеслиге, два забитых мяча и девять голевых передач.

    Источник: ФК «Бавария»

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    29.03.2016 00:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -11

      Русик89 29 марта 2016, 03:00

      В КОНЦЕ СЕЗОНА ВОВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ПРОВАЛИЛСЯ КОНЕЧНО ПРОЦЕНТ БРАКА БОЛЬШОЙ

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