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    Моуринью хочет пригласить Кейна в «МЮ», если возглавит клуб

    Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью обозначил основную трансферную цель для «Манчестер Юнайтед», который может стать следующим местом работы португальца.

    Сообщается, что в случае своего назначения Моуринью намерен подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    Источник также отмечает, что представители Моуринью уверены в том, что специалист получит работу в «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне Кейн сыграл за «Тоттенхэм» 42 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

    Источник: ESPN

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    19.03.2016 23:24
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Oleg Shatov 20 марта 2016, 07:26

      LVG OUT

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 20 марта 2016, 01:17

      Но, все же, всем очевидно, что Кейн не будет всю карьеру играть за Шпор

      -1
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