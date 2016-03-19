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    Венгер: «Мы хотели приобрести Лукаку»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, как его клуб интересовался бельгийцем Ромелу Лукаку.

    «Мы знаем Лукаку еще с тех времен, когда он был в Бельгии. Мы хотели приобрести его, но тогда он выбрал «Челси». В предстоящем матче Лукаку станет для нас большой головной болью», – сказал Венгер.

    Напомним, Ромелу Лукаку занимает третье место в бомбардирской гонке АПЛ, забив уже 18 мячей в сезоне. «Эвертон» и «Арсенал» сегодня сыграют друг с другом в матче 31-го тура.

    Источник: Goal.com

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    19.03.2016 08:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 09:09

      Это не Лукаку выбрал Челси, а вы элементарно пожадничали, ага.

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