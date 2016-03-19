Венгер: «Мы хотели приобрести Лукаку»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, как его клуб интересовался бельгийцем Ромелу Лукаку.

«Мы знаем Лукаку еще с тех времен, когда он был в Бельгии. Мы хотели приобрести его, но тогда он выбрал «Челси». В предстоящем матче Лукаку станет для нас большой головной болью», – сказал Венгер.

Напомним, Ромелу Лукаку занимает третье место в бомбардирской гонке АПЛ, забив уже 18 мячей в сезоне. «Эвертон» и «Арсенал» сегодня сыграют друг с другом в матче 31-го тура.