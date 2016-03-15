Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» не хочет увольнять Венгера

    Руководство «Арсенала» поддерживает главного тренера команды Арсена Венгера. Свою позицию руководители высказали французскому специалисту после того, как его освистали болельщики на «Эмирэйтс» во время четвертьфинала Кубка Англии против «Уотфорда».

    Напомним, «Арсенал» проиграл этот поединок со счетом 1:2 и вылетел из розыгрыша турнира. Также «канониры» не смогли завоевать в этом сезоне Кубок лиги и находятся на пороге вылета из Лиги чемпионов, проиграв первый поединок 1/8 финала «Барселоне» (0:2). В АПЛ «Арсенал» отстает от лидирующего «Лестера» на 11 очков, имея при этом матч в запасе.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2016 08:58
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      NiTRo 15 марта 2016, 10:57

      Арсенал при Венгере НИКОГДА не будет чемпионом премьер лиги,всегда чего то нехватает,уже отговорки Венгера просто выглядят смешными,главная проблема Арсенала,это мативация игроков,НЕ финансовая мативация,а имеено настрой на игру,воли к победе у игроков нет,а это уже забота Венгера,и как показывает история,он этого сделать не может..... вопрос об отсавке венгера уже не раз поднимался,если не начать менять что то в команде,возможно и главного тренера,то через пару лет,об амбициях на чемпионство можно забыть,Арсенал окончательно превратится середнячок....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 15 марта 2016, 10:06

      Арсену надо бы прикупить играющего нападающего (ато Жиру игрок одного касания) и центрального защитника толкового (Пер и Лоран конечно шикарные защитники, но увы уже не так свежи) и тогда арсенал непобедим!) Удачи Арсен и Арсенал!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4828

      neveldomha 15 марта 2016, 09:28

      А надо бы.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11