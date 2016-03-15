«Арсенал» не хочет увольнять Венгера

Арсенал при Венгере НИКОГДА не будет чемпионом премьер лиги,всегда чего то нехватает,уже отговорки Венгера просто выглядят смешными,главная проблема Арсенала,это мативация игроков,НЕ финансовая мативация,а имеено настрой на игру,воли к победе у игроков нет,а это уже забота Венгера,и как показывает история,он этого сделать не может..... вопрос об отсавке венгера уже не раз поднимался,если не начать менять что то в команде,возможно и главного тренера,то через пару лет,об амбициях на чемпионство можно забыть,Арсенал окончательно превратится середнячок....
Руководство «Арсенала» поддерживает главного тренера команды Арсена Венгера. Свою позицию руководители высказали французскому специалисту после того, как его освистали болельщики на «Эмирэйтс» во время четвертьфинала Кубка Англии против «Уотфорда».
Напомним, «Арсенал» проиграл этот поединок со счетом 1:2 и вылетел из розыгрыша турнира. Также «канониры» не смогли завоевать в этом сезоне Кубок лиги и находятся на пороге вылета из Лиги чемпионов, проиграв первый поединок 1/8 финала «Барселоне» (0:2). В АПЛ «Арсенал» отстает от лидирующего «Лестера» на 11 очков, имея при этом матч в запасе.