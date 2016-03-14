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    Салихамиджич видит большое будущее у Комана

    Экс-полузащитник «Баварии» Хасан Салихамиджич расхвалил полузащитника мюнхенского клуба Кингсли Комана.

    «Будучи очень молодым игроком, Коман мгновенно вписался в игру «Баварии» в своем первом сезоне. Он превзошел все ожидания. Конечно, ему повезло, что получили травмы Рибери и Роббен, но в этом нет вины француза. Коман имеет большое будущее», - сказал экс-игрок мюнхенской команды.

    В текущем сезоне 19-летний французский хавбек сыграл за «Баварию» 25 матчей, в которых забил пять голов и сделал десять голевых передач.

    Источник: Goal.com

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    14.03.2016 14:48
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