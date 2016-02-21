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    Матч «Байер» – «Боруссия» был прерван из-за выходки главного тренера хозяев поля

    Главный судья поединка 22-го тура Бундеслиги между "Байером" и "Боруссией" из Дортмунда Феликс Цвайер был вынужден прервать встречу и увести бригаду арбитров в подтрибунное помещение в ответ на неподобающее поведение наставника леверкузенцев Роджера Шмидта, отказавшегося покинуть техническую зону после своего удаления.

    Через девять минут после инцидента главный тренер хозяев все-таки ушел со скамейки запасных и Цвайер возобновил встречу. В свое оправдание Шмидт заявил о том, что желал услышать об удалении от главного судьи, а не от запасного рефери поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2016 19:59
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