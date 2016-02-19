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    Мюллер: «Английские клубы не входят в число сильнейших в Европе»

    Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер заявил, что не хочет переходить в АПЛ из-за низкой конкурентоспособности английских клубов в еврокубках.

    "У меня было много предложений. Но если посмотреть на спортивную составляющую, то "Бавария" является одним из трех лучших клубов Европы вместе с "Барселоной" и "Реалом". У английских команд, конечно, много денег, но неизвестно, смогут ли они вернуться в число сильнейших в Европе.

    С футбольной точки зрения решение о продлении контракта с "Баварией" было легким", – сказал Мюллер.

    Источник: Goal.com

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    19.02.2016 22:07
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 20 февраля 2016, 01:27

      Чемпионат англии куда интереснее и быстрее немецкого

      0
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    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 19 февраля 2016, 22:17

      Полузащитник ?

      -1
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