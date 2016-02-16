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    Бышовец: «Локомотиву» достаточно сделать хороший анализ»

    Бывший главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец оценил шансы "Локомотива" пройти в следующий раунд Лиги Европы после поражения в первом матче 1/16 финала против "Фенербахче" (0:2).

    "Шансы "Локомотива" не считаю потерянными. Достаточно сделать хороший анализ. В обороне не хватало главного игрока – Чорлуки. Это сказалось на взаимодействии центральных защитников. Чорлука и Ниасс были лидерами команды в обороне и атаке, и тренерам пока не удалось найти замену им.

    "Локомотив" пытался не уступить ни в единоборствах, ни в борьбе. Что касается тактики, можно было предположить, что "Фенербахче" будет играть, владея инициативой, развитие атаки будет сориентировано на фланги и передачи на ван Перси. "Локо" не хватило главного – контригры. Команда была сориентирована на то, чтобы не проиграть. Разрушая, она не сумела найти и достаточно скорости и непредсказуемости при выходе из обороны. "Локомотив" не видел путей, чтобы ограничить соперника в инициативе.

    Во втором тайме чувствовалось, что "Локомотив" не нашел в себе сил. Думаю, замены не привнесли в игру команды атакующего фактора, который мог бы сократить счет. Но не сказал бы, что физическая форма провальная. Надо учитывать время проведения Лиги Европы, когда наши уступают в игровом тонусе зарубежным клубам. Может, команду не удалось подвести в оптимальной форме. Потому что товарищеские матчи не сравнимы по напряженности с тем, что предложил "Фенербахче", – сказал Бышовец.

    Источник: Р-Спорт

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    16.02.2016 23:00
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