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    «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция

    "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" продолжают преследовать "Лестер". "Шпоры" одержали победы в четырех последних матчах и в отличном настроении отправились в гости к принципиальному сопернику, которого разгромили в первом круге со счетом 4:1.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". Начало в 19:15, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2016 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 14 февраля 2016, 18:52

      тут Сити 8-0 без сопротивления питухов

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