«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" продолжают преследовать "Лестер". "Шпоры" одержали победы в четырех последних матчах и в отличном настроении отправились в гости к принципиальному сопернику, которого разгромили в первом круге со счетом 4:1.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". Начало в 19:15, не пропустите!