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    АПЛ. «Борнмут» уступил «Стоку» и другие результаты

    В матче 26-го тура АПЛ «Борнмут» проиграл «Сток Сити» со счетом 3:1. У победителей отличились Ванга, Афеллай и Жозелу, а гол «Борнмута» записал на свой счет Ричи.

    В других встречах тура «Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Уотфорда», «Эвертон» уступил «Вест Бромвичу», «Норвич» и «Вест Хэм» поделили очки, «Суонси» оказался слабее «Саутгемптона».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

    Борнмут – Сток Сити – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ванга, 9; 0:2 – Афеллай, 52; 0:3 – Жозелу ,55; 1:3 – Ричи, 57.

    Кристал Пэлас – Уотфорд – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дини (с пенальти), 16; 1:1 – Адебайор, 45; 1:2 – Дини.

    Эвертон – Вест Бромвич – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Рондон,15.

    Норвич – Вест Хэм – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Брейди, 55; 2:0 – Хулахан, 65; 2:1 – Пайе, 74; 2:2 – Нобл, 77.

    Суонси – Саутгемптон – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лонг, 69.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2016 19:56
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