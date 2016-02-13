АПЛ. «Борнмут» уступил «Стоку» и другие результаты

В матче 26-го тура АПЛ «Борнмут» проиграл «Сток Сити» со счетом 3:1. У победителей отличились Ванга, Афеллай и Жозелу, а гол «Борнмута» записал на свой счет Ричи.

В других встречах тура «Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Уотфорда», «Эвертон» уступил «Вест Бромвичу», «Норвич» и «Вест Хэм» поделили очки, «Суонси» оказался слабее «Саутгемптона».

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Борнмут – Сток Сити – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Ванга, 9; 0:2 – Афеллай, 52; 0:3 – Жозелу ,55; 1:3 – Ричи, 57.

Кристал Пэлас – Уотфорд – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Дини (с пенальти), 16; 1:1 – Адебайор, 45; 1:2 – Дини.

Эвертон – Вест Бромвич – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Рондон,15.

Норвич – Вест Хэм – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Брейди, 55; 2:0 – Хулахан, 65; 2:1 – Пайе, 74; 2:2 – Нобл, 77.

Суонси – Саутгемптон – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Лонг, 69.

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