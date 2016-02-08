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    Клопп: «Нет таких игроков, которых нужно было бы опекать даже в туалете»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча Кубка Англии против "Вест Хэма" заявил, что не собирается уделять много внимания персональной опеке нападающего лондонцев Димитри Пайе.

    "Наш тренерский штаб уже играл против Пайе, когда тот выступал за "Марсель", так что я знаком с ним. Нет таких игроков, про которых можно было бы сказать: "Давайте, опекайте его даже в туалете, если будет нужно".

    Насколько я понимаю современный футбол, мы не должны думать только о самом Пайе – нужно избежать передач на него", – сказал Клопп.

    Источник: Goal.com

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    08.02.2016 23:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Sher-liverpool 9 февраля 2016, 16:49

      хаха клопп есть клопп

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