Серия А. «Ювентус» и «Наполи» одержали очередные победы и другие результаты

В матче 24-го тура Серии А «Ювентус» был сильнее «Фрозиноне», добыв очередную победу. Судьбу встречи решили голы Хуана Куадрадо и Пауло Дибалы.

В других встречах вечера «Наполи» минимально обыграл «Карпи», «Кьево» одержал волевую победу над «Торино», а «Милан» и «Сассуоло» сыграли вничью с «Удинезе» и «Палермо» соответственно.

Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

Наполи – Карпи – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Игуаин, 69 (с пенальти).

Удаление: Бьянко, 56.

Торино – Кьево – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Бенасси, 19; 1:1 – Перес, 34 (в свои ворота); 1:2 – Бирса, 71 (с пенальти).

Фрозиноне – Ювентус – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Куадрадо, 74; 0:2 – Дибала, 90.

Сассуоло – Палермо – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Васкес, 30; 1:1 – Дефрель, 45; 2:1 – Миссироли, 50; 2:2 – Джурджевич, 53.

Удаление: Лазаар, 75.

Милан – Удинезе – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Армеро, 17; 1:1 – Ньянг, 48.

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