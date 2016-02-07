Серия А. «Ювентус» и «Наполи» одержали очередные победы и другие результаты

В матче 24-го тура Серии А «Ювентус» был сильнее «Фрозиноне», добыв очередную победу. Судьбу встречи решили голы Хуана Куадрадо и Пауло Дибалы.
В других встречах вечера «Наполи» минимально обыграл «Карпи», «Кьево» одержал волевую победу над «Торино», а «Милан» и «Сассуоло» сыграли вничью с «Удинезе» и «Палермо» соответственно.
Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур
Гол: 1:0 – Игуаин, 69 (с пенальти).
Удаление: Бьянко, 56.
Голы: 1:0 – Бенасси, 19; 1:1 – Перес, 34 (в свои ворота); 1:2 – Бирса, 71 (с пенальти).
Фрозиноне – Ювентус – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Куадрадо, 74; 0:2 – Дибала, 90.
Сассуоло – Палермо – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Васкес, 30; 1:1 – Дефрель, 45; 2:1 – Миссироли, 50; 2:2 – Джурджевич, 53.
Удаление: Лазаар, 75.
Голы: 0:1 – Армеро, 17; 1:1 – Ньянг, 48.