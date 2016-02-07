Канчельскис: «Сомневаюсь, что Гвардиола чего-то добьется в Англии»

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился своим мнением о будущем Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" уже приговор вынес. Теперь будет Гвардиола. Посмотрим, что у него получится. Хотя я сомневаюсь, что он чего-то добьется в Англии. Все-таки "Манчестер Сити" – это не тот случай, когда он приходил на все готовое в "Барселону" и "Баварию". Там не нужно ничего выдумывать, а "Сити" пока далеко не такой гранд, как вышеназванные клубы", – сказал Канчельскис.