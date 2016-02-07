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    Канчельскис: «Сомневаюсь, что Гвардиола чего-то добьется в Англии»

    Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился своим мнением о будущем Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

    "Манчестер Сити" уже приговор вынес. Теперь будет Гвардиола. Посмотрим, что у него получится. Хотя я сомневаюсь, что он чего-то добьется в Англии. Все-таки "Манчестер Сити" – это не тот случай, когда он приходил на все готовое в "Барселону" и "Баварию". Там не нужно ничего выдумывать, а "Сити" пока далеко не такой гранд, как вышеназванные клубы", – сказал Канчельскис.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.02.2016 00:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1969

      Niko 7 февраля 2016, 10:40

      барса все таки стабильна была до его прихода и расцвела при нем. Бавария вообще в фаворе Германии и до него была, основная задача не испортить. мансити это уже совсем другая песня. и конкуренция в Англии... что ж посмотрим. удачи!

      0
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 7 февраля 2016, 04:38

      Да не наливайте Андрейке уже паленую водку...

      -1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 7 февраля 2016, 01:39

      Сколько людей,столько мнений.Покажет время.

      1
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      Рейтинг: +9

      lowskilled>> 7 февраля 2016, 00:10

      в какую барсу он пришел?)

      -1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > lowskilled>> 7 февраля 2016, 01:38

      В Барселону,которая в Испании!Месси,Хави,слышал г таких?

      1
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