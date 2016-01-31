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    Клопп: «Ливерпулю» не хватило удачи»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал игру своей команды в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Вест Хэма" (0:0).

    "Мы были ближе к победе, но нам придется сыграть с "Вест Хэмом" еще раз. Наш соперник демонстрирует хорошую игру и неплохо выступает в чемпионате. Мы пытались победить, но нам не хватает удачи. Я доволен игрой своей команды. Не могу никого обвинять, все старались. Ничего еще не потеряно", - сказал Клопп.

    Таким образом, команды ждет переигровка, которая пройдет на поле "Вест Хэма".

    Источник: BBC

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    31.01.2016 00:02
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