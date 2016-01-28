Найджел Де Йонг может перебраться в МЛС

"Лос-Анджелес Гэлакси" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Милана" Найджелу Де Йонгу.

Американский клуб намерен приобрести хавбека этой зимой. "Милан", в свою очередь, может согласиться на этот трансфер, так как контракт голландца истекает летом. Таким образом, итальянский клуб сможет получить за него хоть какие-то деньги.

31-летний Де Йонг выступает за "Милан" с 2012 года, провел за клуб 96 матчей и забил 7 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.