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    Найджел Де Йонг может перебраться в МЛС

    "Лос-Анджелес Гэлакси" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Милана" Найджелу Де Йонгу.

    Американский клуб намерен приобрести хавбека этой зимой. "Милан", в свою очередь, может согласиться на этот трансфер, так как контракт голландца истекает летом. Таким образом, итальянский клуб сможет получить за него хоть какие-то деньги.

    31-летний Де Йонг выступает за "Милан" с 2012 года, провел за клуб 96 матчей и забил 7 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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    28.01.2016 00:04
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +10

      TS74 30 января 2016, 12:51

      Надо продавать

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