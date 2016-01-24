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    Озил готов к матчу с «Челси», участие в игре Санчеса по-прежнему под вопросом

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер накануне матча 22-го тура АПЛ против «Челси» рассказал о состоянии травмированных футболистов.

    «Если сравнивать наш состав с тем, что играл против «Сток Сити», то проблем нет. Хорошая новость в том, что в наше распоряжение поступает Озил.

    Думаю, что Алексис Санчес сделает все, чтобы попасть в состав. Сомнения основаны на том, что он не играл долгое время, и если попытаться форсировать возвращение, есть угроза рецидива. Одно дело – успешно пройти все тесты, и совершенное иное – быть готовым тренироваться в полную силу, и тем более сыграть в важном матче. Я осторожен с ним, мы не можем позволить себе еще один рецидив, которые будет означать долгосрочное лечение, так что мы не хотим рисковать. Но то, что он показывает на тренировках, уже позитивно.

    Коклен приступил к полноценным тренировкам, он восстановился с опережением графика. Уэлбек приступит к тренировкам через 2 недели, и это хорошая новость. Если получится, то Росицки сыграет в пятницу за «молодежку». Он приболел в начале недели, но мы планируем, что он сыграет в пятницу. Игроки понемногу возвращаются в состав, и это хорошо, так как впереди важный отрезок», - сказал Венгер.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    24.01.2016 08:45
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